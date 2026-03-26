وقالت الوزارة في بيان لرويترز إن أول أوراق نقدية من فئة 100 دولار تحمل توقيع ترامب وتوقيع وزير الخزانة الأميركي ‌سكوت بيسنت ستطبع في يونيو، تليها أوراق نقدية أخرى في الأشهر اللاحقة.

ولا يزال مكتب النقش والطباعة ‌التابع لوزارة الخزانة ‌ينتج حاليا أوراقا نقدية تحمل توقيعات وزيرة الخزانة في إدارة الرئيس السابق جو بايدن، جانيت يلين، وأمينة الخزانة لين ماليربا.

وستكون ماليربا الأخيرة ضمن سلسلة متواصلة من أمناء الخزانة الذين ظهرت توقيعاتهم على العملة الاتحادية الأميركية منذ ‌1861، عندما أصدرتها الحكومة الأميركية لأول مرة.

وتغيير ‌التوقيع أحدث مساعي ⁠إدارة ترامب وحلفائها لوضع اسم الرئيس على المباني والمؤسسات والبرامج الحكومية والسفن الحربية والعملات المعدنية.

ووافقت لجنة فنية اتحادية، عيّن أعضاءها بنفسه، على تصميم عملة ذهبية تذكارية تحمل صورة ⁠ترامب.

وقال بيسنت في ‌بيان إن هذه الخطوة مناسبة للاحتفال بذكرى تأسيس الولايات المتحدة، نظرا ⁠للنمو الاقتصادي القوي والاستقرار المالي و"هيمنة الدولار المستمرة" خلال ولاية ترامب ⁠الثانية.

وأضاف: "لا توجد طريقة أفضل للاحتفاء بالإنجازات التاريخية لبلدنا العظيم ورئيسنا دونالد جيه. ترامب من إصدار أوراق نقدية من فئة الدولار تحمل ⁠اسمه، ومن المناسب تماما إصدار هذه العملة التاريخية بمناسبة الذكرى المئتين والخمسين على استقلال الولايات المتحدة".

وتعثرت مساعي إصدار عملة معدنية متداولة من فئة دولار واحد تحمل اسم ترامب بسبب القوانين التي تحظر تصوير الأفراد الأحياء على العملات المعدنية الأميركية.

ويمنح قانون ينظم طباعة أوراق الاحتياطي الاتحادي وزارة الخزانة صلاحيات واسعة لتغيير التصاميم بهدف مكافحة التزييف.

وينص القانون على ضرورة الإبقاء على عناصر معينة، ‌منها عبارة "نثق بالله"، ولا يسمح إلا بصور الأشخاص المتوفين.

وأكد مسؤولون في وزارة الخزانة أن التصميم العام للأوراق النقدية لن يتغير، باستثناء استبدال توقيع ترامب بتوقيع أمين الخزانة.