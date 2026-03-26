وكشفت تفاصيل الواقعة أن الراكب أخفى المضبوطات داخل "قاعات سحرية" مبتكرة أسفل وجوانب حقيبته، في محاولة للتحايل على أجهزة الفحص، حيث قام بتغليف الأكياس بطبقات كربونية لإخفائها عن الأشعة.

إلا أن يقظة رجال الجمارك أسفرت عن اكتشاف الحيلة وضبط نحو 7.5 كيلو غرام من البذور، بإجمالي يتجاوز 400 ألف بذرة، وهي كمية خطيرة بالنظر إلى أن كل بذرة يمكن أن تنتج نباتًا كاملاً.

وجرت عملية الضبط داخل مبنى الركاب رقم 3 أثناء إنهاء إجراءات ركاب رحلة قادمة من بروكسل، حيث اشتبهت لجنة الخط الأخضر في الراكب، ليتم إخضاعه لتفتيش دقيق بالأشعة والتفتيش اليدوي، ما أكد وجود المضبوطات. وشارك في العملية فريق متكامل من مأموري الجمارك ورؤساء الأقسام، قبل تشكيل لجنة مختصة لوزن وعد وتحريز الكمية المضبوطة.وبالعرض على رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب، تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، مع إحالة المتهم إلى النيابة المختصة، التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع تكثيف التحريات لضبط باقي عناصر التشكيل الإجرامي المتورط في الواقعة.

وتأتي هذه الضبطية في سياق جهود مكثفة وتنسيق مستمر بين جمارك الركاب والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حيث يتم التعامل الفوري مع أي واقعة لضبط باقي الشبكات المرتبطة بها داخل وخارج البلاد، وهو ما أسفر خلال الأشهر الماضية عن سقوط عدد كبير من المتهمين وضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة والعملات الأجنبية.

وتعكس الأرقام حجم الجهود المبذولة، إذ تم تحرير 380 محضر ضبط جمركي خلال عام 2025، بينها 139 قضية مخدرات، فيما تم تسجيل 67 محضرًا منذ بداية عام 2026، من بينها 22 قضية مخدرات، عبر مختلف مباني الركاب بمطار القاهرة ومطار سفنكس والصالة الموسمية.

وشهدت الفترة الأخيرة ضبطيات بارزة تنوعت بين تهريب أقراص مخدرة، وكميات كبيرة من الحشيش، والإكستازي، ونبات القات، إلى جانب محاولات مبتكرة للإخفاء داخل وسادات وبرطمانات ومنتجات مختلفة، ما يؤكد تصاعد أساليب التهريب مقابل تطور قدرات أجهزة المكافحة.

وتواصل جمارك مطار القاهرة توجيه ضرباتها الاستباقية لشبكات التهريب، في ظل ما وصف بـ”الهجمة الشرسة” لمهربي المخدرات خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أن منظومة العمل تعمل بكفاءة عالية لضمان حماية المجتمع ومنع تسرب هذه السموم إلى الداخل.