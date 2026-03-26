فخلال التصوير، قال الرجل مبتسماً إنه لن يصوّت أبدا لحزبها "إخوة إيطاليا"، لترد ميلوني بهدوء: "هذه هي الديمقراطية، وهذا أمر طبيعي تماما"، قبل أن ينهي اللقاء بتحية ومغادرة.

وحصد الفيديو أكثر من مليوني مشاهدة خلال وقت قصير، ما ساهم في انتشاره الواسع وإثارة موجة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب أحد المستخدمين: "درس رائع في التعامل مع منتقد. الحفاظ على الهدوء والتذكير بأن اختلاف الآراء هو جوهر الديمقراطية.. هذه هي القيادة الحقيقية. من الجميل رؤية سياسي لا يأخذ الأمر بشكل شخصي".

وأضاف آخر: "مثل هذا الأسلوب يحظى بالاحترام. لنتناقش، حتى لو اختلفنا، لكن باحترام متبادل رغم تباين آرائنا السياسية"، فيما علّق مستخدم ثالث قائلا: "تخيلوا لو كان ترامب في هذا الموقف".