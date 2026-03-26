وتأتي هذه التعيينات في وقت تواصل فيه الأكاديمية البناء على سجل حافل بالإنجازات والشراكات، حيث قامت بتدريب أكثر من 1,000 متخصص، وتعاونت مع أكثر من 100 جهة محلية ودولية من القطاعين العام والخاص، مما يعزز مكانتها كمنصة رائدة في تطوير القدرات الإعلامية.

وستتولى شنتال صليبا، بصفتها رئيس التدريب والإعلام، قيادة تطوير وتنفيذ البرامج التدريبية للأكاديمية، مع التركيز على جودة المحتوى، وتميز المدربين، والابتكار في المناهج.

وتتمتع صليبا بخبرة مهنية واسعة في التقديم التلفزيوني وإدارة الحوارات، إلى جانب كونها مدربة معتمدة إقليميا ودولياً، مما يضمن ارتباط برامج الأكاديمية بالواقع العملي لمهنة الإعلام ومعاييرها المعاصرة.

وانضمت صليبا إلى سكاي نيوز عربية في أكتوبر 2014، وتقدم حالياً برنامج غرفة الأخبار، وهو الدور الذي ستواصل القيام به بالتوازي مع مهامها في الأكاديمية.

وخلال مسيرتها المهنية، غطت أبرز التطورات السياسية وأجرت مقابلات مع شخصيات بارزة، وهي خبرات تسهم بشكل مباشر في إثراء النهج التطبيقي الذي تعتمده الأكاديمية في برامجها التدريبية.

وفي تعليقها على تعيينها، قالت شنتال صليبا: "أسست أكاديمية IMI للإعلام قاعدة متينة تقوم على الجودة والملاءمة والأثر العملي. تركيزي ينصب على تعزيز برامج التدريب من خلال الدمج بين الممارسة الإعلامية المهنية وأساليب التعلم القائمة على التوجيه، بما يمكّن المشاركين من اكتساب مهارات قابلة للتطبيق بثقة ووضوح".

ومن جانبه، سيتولى خالد الحوسني، بصفته رئيس العمليات، الإشراف على الاستراتيجية التشغيلية للأكاديمية وتنفيذ برامجها، بما يضمن كفاءة التشغيل، وقابلية التوسع، وتعزيز الشراكات، وتقديم تجربة متكاملة للمتدربين والجهات الشريكة. ويقدّم الحوسني في هذا الدور نهجاً منظماً يركّز على الأداء، مستنداً إلى خبرته كمدرب معتمد في التدريب والتوجيه.

وقبل تعيينه، شغل الحوسني منصب رئيس قسم الشؤون الإدارية ودعم الأعمال فيIMI ، حيث قاد عدداً من المشاريع الاستراتيجية، من بينها الانتقال إلى المقر الرئيسي الجديد للمجموعة، إضافة إلى إشرافه على ملفات تشغيلية وحكومية محورية شملت الأمن، والصحة والسلامة، والخدمات اللوجستية، والخدمات الإدارية، ما أسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية والاستدامة المؤسسية.

وفي هذا السياق، قال خالد الحوسني: "تدخل الأكاديمية مرحلة محورية من النمو. أولويتي تتمثل في ترسيخ أسس تشغيلية قوية تدعم المدربين والشركاء والمتدربين، وتتيح للأكاديمية التوسع بثبات وأثر مستدام".

وتأتي هذه التعيينات عقب عام حافل بالإنجازات لأكاديمية IMI للإعلام، حيث قدمت خلال عام 2025 أكثر من 800 ساعة تدريبية، بدعم من شبكة تضم أكثر من 50 مدرباً معتمداً.

كما شهدت شراكتها مع مؤسسة عبد الله الغرير تخرج أكثر من 200 طالب جامعي من برنامج تدريبي ممول بالكامل، في تأكيد على التزام الأكاديمية بتأهيل الجيل المقبل من المواهب الإعلامية.

وتوفر الأكاديمية باقة واسعة من البرامج التي تشمل المهارات الإعلامية، وتطوير القيادات، والمهارات السلوكية، والتوجيه التنفيذي، ومن أبرز برامجها: المتحدث المؤثر، التعامل مع الإعلام، مهارات الذكاء الاصطناعي، صناعة المحتوى، والبودكاست.

ومع فريق قيادي معزز، وشبكة مدربين متنامية، ومنظومة شراكات قوية، تدخل أكاديمية IMI للإعلام مرحلة جديدة تركز على تعميق الأثر، وتوسيع الانتشار، وتقديم حلول تدريبية متقدمة تواكب متطلبات المستقبل للأفراد والمؤسسات.