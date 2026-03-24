وقال سلمان رشدي في تصريحات لصحيفة "كولنر شتات أنتسايغر" الألمانية: "يمكن للمرء أن يقرأ كتابا ثم يرى العالم بشكل مختلف عما كان عليه من قبل. هذه ليست ثورة سياسية، لكنها ثورة داخل الفرد".

وضرب رشدي مثالا بلوحة بيكاسو الشهيرة "جيرنيكا"، التي قال إنها أثرت فيه بعمق، وأضاف: "عندما أفكر في الحرب، أفكر في هذه اللوحة.. هكذا يمكن أن يكون الفن مؤثرا في أفضل لحظاته".

وأكد رشدي أن الفن يقف على النقيض من الدعاية، وقال: "الأقوياء يسيئون استخدام اللغة لتشويه الحقيقة وممارسة السلطة. أما الكاتب فيحاول من خلال اللغة كشف الحقيقة"، مضيفا أن السياسيين يستخدمون اللغة لإخفاء ما يجري فعلا، بينما "يستخدم الفنانون اللغة لإظهار ما يجري فعلا".

وتحدث الكاتب، الذي أصيب بجروح خطيرة في هجوم عام 2022، أيضا عن أهمية العدالة في أعماله، حيث تدور إحدى قصصه الجديدة - من بين أمور أخرى - عن روح إنسان تبحث عن العدالة، وقال: "لا تستطيع هذه الروح أن تجد السلام إلا إذا تم الاعتراف بأن ما تعرضت له كان خطأ... إنها قصة عن الحصول على ما يستحقه الإنسان وما حرم منه في حياته".

ووصف رشدي نفسه بأنه "كاتب سعيد" تمكن من العيش من عمله خلال معظم حياته، مضيفا أنه لا يحتاج إلى إصدار كتاب كل 5 دقائق، وقال: "أنا أكتب فقط عندما يكون لدي ما أقوله... لم يعد لدي ما أثبته. يكتب الإنسان الكتب التي يشعر بأنه مضطر لكتابتها. تلك التي تأتي إليه ومعها يقول: يجب أن تروي هذه القصة"