وقال رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة إيهاب واصف، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن حالة عدم اليقين التي صاحبت حرب إيران، تسببت في اضطراب توقعات المستثمرين بشأن الاقتصاد العالمي، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة وقوة الدولار، ما أدى إلى تحركات غير تقليدية في الأسواق، شملت تخارج بعض المستثمرين من الذهب وزيادة السيولة الدولارية، وهو ما ضغط على الأسعار ودفعها إلى التراجع خلال الفترة الماضية، قبل أن تعاود الارتفاع مجددا.

هذه التحركات السريعة انعكست على السوق المصري في صورة تذبذب حاد في الأسعار خلال اليوم الواحد، ما أربك حسابات التجار والمستهلكين على حد سواء، ففي بعض الفترات، توقفت محال الذهب عن البيع نتيجة التغيرات اللحظية في السعر العالمي، خاصة مع تسجيل هبوط سريع أعقبه صعود خلال ساعات قليلة.

من جانبه، يؤكد سامي دياب، أحد أصحاب محال الذهب في الجيزة، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن السوق المحلي شهد بالفعل حالة من الارتباك الواضح، لافتا إلى أن بعض المحال اضطرت إلى إيقاف البيع مؤقتا خلال فترات من اليوم، انتظارا لاستقرار الأسعار.

وأضاف "دياب" أن "الهبوط المتتالي والكبير ثم الصعود من جديد أحدث حالة قلق، سواء عند التاجر الذي لا يستطيع الاستقرار عند سعر محدد، أو المشتري الذي بات في حسابات صعبة سواءً في حالة البيع أو الشراء".

ويجمع متعاملون في السوق على أن استمرار هذا التذبذب مرهون بتطورات المشهد العالمي، خاصة ما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية واتجاهات السياسة النقدية، وهو ما يعني أن حالة الترقب والحذر قد تظل مسيطرة على السوق خلال الفترة المقبلة، لحين اتضاح الرؤية بشكل أكبر.

وفي هذا السياق، يقول "محمد سمير"، أحد الراغبين في شراء "سبيكة ذهب"، إنه "يقف الآن في حيرة من أمره بشأن قرار الشراء، وبات مترددا في اتخاذ قرار الشراء في ظل التقلبات الحالية"، مضيفًا: "لا أستطيع تحديد التوقيت المناسب للشراء، فالأسعار تشهد تراجعا سريعا يعقبه ارتفاع مفاجئ، دون وجود اتجاه واضح يمكن البناء عليه".

وتعرضت أسعار الذهب عالميا لتقلبات عنيفة، إذ انخفضت بنحو 8 بالمئة، لكنها سرعان ما قلصت تلك الخسائر إلى نحو 1 بالمئة بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن "محادثات مثمرة" مع إيران، وتوجيهه بتعليق الضربات الأمريكية على منشآت الطاقة مؤقتًا.

ماذا يحدث في سوق الذهب؟

وذكر رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات في مصر، إيهاب واصف، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "التطورات الجيوسياسية الأخيرة ممثلة في حرب إيران، أدت إلى تصاعد حالة من عدم اليقين بشأن قوة الدولار أمام العملات الرئيسية، ثم تصاعد التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز، انعكس مباشرة على استقرار أسواق الطاقة".

وأشار إلى أن هذه العوامل مجتمعة خلقت مخاوف متزايدة لدى المستثمرين في البورصات العالمية وصناديق الاستثمار من موجة تضخم محتملة قد تصل إلى حد الركود، وهو ما انعكس بدوره على توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، إذ تراجعت رهانات خفض الفائدة على المدى القريب، بالتوازي مع توقعات بضعف الدولار.

وأوضح "واصف" أن "هذه التغيرات دفعت شريحة من المستثمرين إلى إعادة توجيه استثماراتهم، عبر التخارج من المعادن الثمينة، وعلى رأسها الذهب، لصالح الاحتفاظ بالدولار كملاذ نقدي، ونتيجة لذلك، ارتفعت مستويات المعروض من الذهب، ما أسهم في تراجع أسعاره خلال الفترة الماضية، وتحديدًا على مدار الشهر الأخير".

محلياً، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7920 جنيها (قرابة 151 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا نحو 6930 جنيهًا (132 دولارا)، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 55,440 جنيهًا (قرابة 1100 دولار).

وأكد واصف أن "السوق المحلي يتحرك بوصفه انعكاسا مباشرا للأسواق العالمية، وبالتالي لا يمكن عزله عن هذه التقلبات، لكنه شهد حالة من التذبذب الحاد اليوم، وصلت إلى حد عجز بعض محال الذهب عن تسعير المنتجات بشكل دقيق، نتيجة التسارع الكبير في تحركات الأسعار".

وأوضح أن "حالة عدم وضوح الاتجاهات السعرية تسببت في ارتباك واضح بحركة البيع والشراء، سواء لدى التجار أو المستهلكين، فالتجار يواجهون صعوبة في تحديد أسعار البيع في ظل التغيرات السريعة، كما يتخوفون من عدم القدرة على تعويض ما يتم بيعه بأسعار مناسبة لاحقا، في المقابل، يتردد المستهلكون في اتخاذ قرار الشراء، في ظل حالة الترقب بشأن اتجاه الأسعار، ما إذا كانت ستواصل التراجع أم تعاود الارتفاع".

لكنه مع ذلك، أوضح أن "هذه الحالة من الحذر والارتباك تُعد ظاهرة عالمية مرتبطة بحالة عدم الاستقرار الراهنة، ولا تقتصر على سوق بعينه".