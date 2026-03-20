وأفاد محافظ المدينة خلوصي شاهين ووسائل إعلام، أن حريقا هائلا اندلع في حاويات سكنية تؤوي عمالا زراعيين قرب أنطاليا، مما أدى إلى الوفاة المأساوية للسيدة وأطفالها.

وذكرت وكالة أنباء دوغان التركية أن الأم البالغة 27 عاما كانت في شهرها السابع من الحمل، وأن زوجها يصارع الموت بعد إصابته في الحريق.

ووقعت هذه الحادثة في أول أيام عيد الفطر في تركيا.

وقال شاهين إن الحريق التهم عدة حاويات سكنية كان يقطنها عمال البيوت البلاستيكية في قضاء كيبز شمالي أنطاليا.

وأوضح للصحفيين من موقع الحادث: "اشتعلت النيران في 3 حاويات، وفقدنا أما و5 أطفال تراوح أعمارهم بين 4 و9 سنوات".

وأضاف أن 5 آخرين أصيبوا في الحريق، أحدهم في حالة حرجة.

ورغم أن سبب الحريق لم يتضح على الفور، قال شاهين إنه يبدو أن شخصا ما كان يشوي على موقد خارج الحاويات.

وتابع: "يبدو أنهم ذهبوا إلى النوم من دون إطفاء الموقد. لكن في الوقت الحالي لا يمكننا الجزم بأن هذا هو السبب".

وأشار إلى أن المحققين يجرون تحقيقاتهم في سبب الحريق، مشيرا إلى إلقاء القبض على 3 أشخاص.