فقد أعلنت دار الإفتاء المصرية أن اليوم الخميس هو المتمم لشهر رمضان وأن أول أيام عيد الفطر يحل غدا الجمعة.

وكانت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، قد أعلنت أن يوم الخميس هو المتمم لشهر رمضان، وأن غدا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر.

وأعلنت كل من الإمارات والبحرين والكويت، أمس الأربعاء، أن يوم الجمعة الموافق 20 مارس هو أول أيام عيد الفطر، بعد تعذر رؤية الهلال أمس.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت أيضا أمس الأربعاء أن عيد الفطر المبارك سيكون يوم الجمعة المقبل.

وكذلك أعلنت اليمن وفلسطين وديوان الوقف السني في العراق، والسودان أن غدا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر.

كما شملت الدول التي أعلنت الجمعة أول أيام عيد الفطر الأردن ولبنان وفلسطين واليمن والوقف السني في العراق فضلا عن باكستان وتركيا.

بينام أعلن المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني أن الجمعة هو المكمل لشهر رمضان وأن السبت هو أول أيام عيد الفطر.

وأورد بيان صادر عن مكتبه أن "يوم غد الجمعة هو المكمّل لشهر رمضان المبارك، ويوم السبت الموافق (21-03-2026 م) هو الأول من شهر شوال لعام 1447 للهجرة".ظ

ويُحدّد توقيت العيد لنهاية شهر الصيام بناء على رؤية هلال الشهر، وفق التقويم الهجري القمري.