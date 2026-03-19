وتؤكد الشركة أن هذه الادعاءات عارية عن الصحة، إذ تجري حاليا مناقشات تجارية اعتيادية بين IMI وSky UK بشأن تجديد الاتفاقية القائمة، التي تمتد حتى مايو 2027.

ولم يتم اتخاذ أي قرارات تتعلق بمستقبل الشراكة حتى الآن، ولا تزال هذه المناقشات مستمرة بشكل نشط وبناء بين الطرفين.

وتندرج هذه المناقشات ضمن إطار تجاري بحت، وتخضع لسرية تامة، ولا ترتبط بأي شكل من الأشكال بالسياسة التحريرية أو بآليات عمل غرف الأخبار.

كما تؤكد الشركة أن استقلالية "سكاي نيوز عربية" التحريرية ستظل كما هي من دون أي تغيير.

وتعرب IMI عن تقديرها لعلاقتها الراسخة مع Sky UK، مشددة على أن ما يتم تداوله من شائعات وتكهنات لا يعكس الواقع الفعلي لهذه المناقشات.