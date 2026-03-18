وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أن غداً الخميس هو المتمم لشهر رمضان، وأن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.

وعقدت لجنة تحري هلال شهر شوال لعام 1447هـ مساء اليوم في العاصمة أبوظبي، برئاسة العلامة الشيخ عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وحضور الدكتور عمر حبتور الدرعي نائب رئيس المجلس رئيس الهيئة العامَّة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.



ويأتي انعقاد اللجنة في إطار الاختصاصات المنوطة بالمجلس في تحري الأهلة وإعلان ثبوتها، وحرصه على توحيد المرجعية في هذا الشأن، بما يرسّخ منهجية مؤسسية منضبطة في إثبات دخول الأشهر القمرية، ويعزّز الثقة المجتمعية بإجراءات تحري الأهلة وإعلان ثبوتها.



السعودية

وأعلن الديوان الملكي السعودي أن المحكمة العليا قررت أن يوم غد الخميس هو المكمّل لشهر رمضان، بعد تعذر ثبوت رؤية هلال شهر شوال.

وأوضح البيان أن يوم الجمعة الموافق 20 مارس/آذار سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك وفق ما انتهت إليه لجان الترائي في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.