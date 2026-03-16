ومثلت هذه المسيرة، وجائزة الأوسكار التي حصلت عليها بطلة الفيلم، أول جائزة أوسكار لشركة تابعة لمظلة IMI، الداعمة للمواهب الإبداعية.

وفازت جيسي باكلي بجائزة الأوسكار في فئة أفضل ممثلة عن دورها في "هامنت" خلال حفلة توزيع جوائز الأوسكار الثامنة والتسعين.

وتنافست في هذه الفئة بالإضافة إلى الفائزة، روز بيرن عن دورها في "إيف آي هاد ليغز أيد كيك يو" وكايت هدسون عن دورها في "سونغ سانغ بلو" وريناتي راينسفي عن دورها في "سنتيمنتل فاليو" وإيما ستون عن دورها في "بوغونيا".

يذكر أن الفيلم حصل على 8 ترشيحات لجوائز في حفل الأوسكار، أبرزها ترشيحه لأفضل فيلم في عام 2025، وأفضل مخرج، وأفضل نص مقتبس، وهي الجوائز الرئيسية في الأوسكار.

وحصد الفيلم 16 جائزة كبرى هذا الموسم، أبرزها جائزة أفضل فيلم درامي في حفل "غولدن غلوبز".