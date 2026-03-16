وتنافست في هذه الفئة بالإضافة إلى الفائزة، روز بيرن عن دورها في "إيف آي هاد ليغز أيد كيك يو" وكايت هدسون عن دورها في "سونغ سانغ بلو" وريناتي راينسفي عن دورها في "سنتيمنتل فاليو" وإيما ستون عن دورها في "بوغونيا".

ويأتي الفيلم "هامنت" من إنتاج شركة "نيل ستريت برودكشن"، وهي شركة رائدة في صناعة السينما تتبع لمجموعة "أول ثري ميديا" العالمية، والتي تملكها بالكامل شركة "آي إم آي ريد بيرد".

وفيلم "هامنت" مأخوذ عن الرواية الشهيرة "هامنت" للكاتبة ماغي أوفاريل.

"هامنت" من الأدب إلى الأوسكار

فيلم "هامنت" مأخوذ عن الرواية الشهيرة "هامنت" للكاتبة الأيرلندية ماغي أوفاريل، وقد صدرت عام 2020 وحققت نجاحا كبيرا، إذ تناولت بشكل تخيلي حياة عائلة الكاتب المسرحي الشهير وليام شكسبير، مركزة على حادثة وفاة ابنه هامنت عام 1596 وما خلفته من أثر عاطفي عميق في العائلة.

وتقدم الرواية تصورا أدبيا لكيفية انعكاس تلك الفاجعة لاحقا في مسرحية "هاملت"، إحدى أشهر أعمال شكسبير.

وقد لاقت الرواية إشادة واسعة منذ صدورها، ونالت عددا من الجوائز الأدبية المرموقة، الأمر الذي دفع شركات إنتاج سينمائي إلى السعي لتحويلها إلى فيلم.

وبالفعل، تحولت القصة لاحقا إلى فيلم درامي تاريخي أخرجته الحائزة على الأوسكار كلوي تشاو، وشارك في كتابة السيناريو الكاتبة نفسها إلى جانب المخرجة، في خطوة هدفت إلى الحفاظ على روح العمل الأدبي الأصلي أثناء نقله إلى السينما.

وتدور أحداث الفيلم في ستراتفورد أبون أفون ولندن، ويتناول قصة شكسبير الشاب، الذي لعب دوره بول ميسكال، عندما وقع في حب أغنيس (تؤدي دورها جيسي باكلي) أثناء تدريسه اللاتينية لسداد ديون والده.

وبهذا التحول من الرواية إلى الشاشة، استطاع "هامنت" أن يجمع بين الأدب والسينما في عمل واحد، ليتحول من قصة أدبية ناجحة إلى فيلم عالمي حصد الجوائز ووصل إلى منصة الأوسكار.