وتنافست في هذه الفئة بالإضافة إلى الفائزة، روز بيرن عن دورها في "إيف آي هاد ليغز أيد كيك يو" وكايت هدسون عن دورها في "سونغ سانغ بلو" وريناتي راينسفي عن دورها في "سنتيمنتل فاليو" وإيما ستون عن دورها في "بوغونيا".

ويأتي الفيلم "هامنت" من إنتاج شركة "نيل ستريت برودكشن"، وهي شركة رائدة في صناعة السينما تتبع لمجموعة "أول ثري ميديا" العالمية، والتي تملكها بالكامل شركة "آي إم آي ريد بيرد".

وفيلم "هامنت" مأخوذ عن الرواية الشهيرة "هامنت: رواية الطاعون" للكاتبة ماغي أوفاريل.

وتدور أحداث الفيلم في ستراتفورد أبون أفون ولندن، ويتناول قصة شكسبير الشاب، الذي لعب دوره بول ميسكال، عندما وقع في حب أغنيس (تؤدي دورها جيسي باكلي) في أثناء تدريسه اللاتينية لسداد ديون والده.

ويتناول الفيلم، الذي تجري أحداثه بشكل أساسي من منظور أغنيس، حياتهما معا وحزنهما على وفاة هامنت، وكيف دفع ذلك شكسبير إلى كتابة مسرحية "هاملت" الشهيرة.

وركّز ميسكال على تصوير الصراع الداخلي الذي يعيشه الكاتب بعد الفاجعة، بينما قدّمت باكلي أداءً مكثفا يعكس عمق الحزن وتأثيره في العائلة.

جدير بالذكر أن الفيلم من إخراج الحائزة على الأوسكار كلوي تشاو.