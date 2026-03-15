وقال في مقطع الفيديو الذي شاركه على منصة "إكس" ردا على شائعة موته: " أنا أموت في حب القهوة وتعرف ماذا؟ أنا أيضا أعشق شعبي والطريقة الرائعة التي يتصرفون بها".

كما نفى نتنياهو ادعاءات تداولتها منصات التواصل الاجتماعي زعمت ظهوره بستة أصابع في يده اليمنى خلال مؤتمر صحفي عقده الأسبوع الماضي.

حيث قال بنبرة ساخرة بينما كان يعرض كفيه بوضوح: "هل تريدون عد الأصابع؟ هل يمكنكم أن ترينا؟ ها هي، ها هي. هل رأيتم؟ جميل جدا".

وكانت صور ومقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع الأيام الماضية قد أثارت جدلا، حيث زعم مستخدمون وجود "إصبع زائد" في يد رئيس الوزراء.