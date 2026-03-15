وظهر نتنياهو في الفيديو وهو في مقهى يحتسي مشروبا، حيث تعمد إظهار يديه أمام الكاميرا، مطالبا المتابعين بفحصهما بدقة للتأكد من زيف التقارير المتداولة.

وقال نتنياهو بنبرة ساخرة بينما كان يعرض كفيه بوضوح: "هل تريدون عد الأصابع؟ هل يمكنكم أن ترينا؟ ها هي، ها هي. هل رأيتم؟ جميل جدا".

وكانت صور ومقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع الأيام الماضية قد أثارت جدلا، حيث زعم مستخدمون وجود "إصبع زائد" في يد رئيس الوزراء.