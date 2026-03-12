وبحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن ترامب يسأل خلال اجتماعات الحكومة: "هل حصلت على الحذاء؟"، فيما ظهر بعض من تلقوا الهدية وهم يرتدونها داخل المكتب البيضاوي.

وخلال مأدبة غداء في يناير، قطع ترامب الحديث فجأة ليتحدث عن أحذيته الجديدة "المذهلة"، قبل أن يقدم للإعلامي تاكر كارلسون زوجاً من الأحذية البنية ذات التصميم الكلاسيكي.

وقالت مسؤولة في البيت الأبيض: "كل الرجال لديهم هذه الأحذية"، بينما علّق آخر مازحاً: "الأمر مضحك لأن الجميع يخشون عدم ارتدائها". ويبدو أن ترامب يتابع الأمر بنفسه.

علامة مفضلة لدى ترامب

أُعجب ترامب بأحذية فلورشيم (Florsheim)، وهي علامة أميركية تجمع بين الراحة والطابع الكلاسيكي منذ أكثر من قرن، كما أن أسعارها تعد معتدلة نسبياً، إذ يبلغ سعر كثير من موديلاتها نحو 145 دولاراً.

وأفاد التقرير بأن ترامب أصبح يخمّن مقاسات أحذية الأشخاص أمامهم، ثم يطلب من أحد مساعديه تسجيل المقاس، وبعد نحو أسبوع تصل إلى البيت الأبيض علبة بنية تحمل علامة فلورشيم.

وفي بعض الأحيان، يوقع ترامب على العلبة أو يرفق معها بطاقة شكر، بحسب أشخاص مطلعين على هذا التقليد.

من تلقوا الأحذية

الرئيس الأميركي (79 عاماً)، والمعروف ببدلاته الفاخرة وربطات عنقه الحمراء الطويلة واهتمامه الشديد بالمظهر، بدأ في أواخر العام الماضي البحث عن حذاء أكثر راحة بعد يوم عمل طويل، قبل أن يستقر على فلورشيم.

وبعد إعجابه بها، بدأ يوزعها على من حوله. وأكد البيت الأبيض أن ترامب يدفع ثمن هذه الأحذية من ماله الخاص.

ومن بين الذين حصلوا على هذه الأحذية:

نائب الرئيس جيه دي فانس.

وزير الخارجية ماركو روبيو.

وزير النقل شون دافي.

وزير الدفاع بيت هيغسيث.

وزير التجارة هوارد لوتنيك.

مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشيونغ.

نائب رئيس الموظفين جيمس بلير.

الإعلامي شون هانيتي.

والسناتور ليندسي غراهام.

ارتداؤها أمام ترامب

يحرص كثير ممن تلقوا الأحذية على ارتدائها في حضور ترامب، وإن كان بعضهم يفعل ذلك على مضض.

وذكر التقرير أن أحد وزراء الحكومة تذمّر من اضطراره إلى وضع أحذيته الفاخرة من لويس فويتون جانباً.

ورسمياً، لم يؤكد البيت الأبيض أن فلورشيم هي العلامة التي يفضلها ترامب، لكن أحد الذين تلقوا الحذاء قال إن الرئيس كان يحتفظ بكومة من هذه العلب في أحد المكاتب.

وكانت إحدى العلب تحمل اسم "سكوت"، في إشارة إلى وزير الخزانة سكوت بيسنت.