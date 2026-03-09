وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم جونغ أون حضر الحفل الذي أقيم في ملعب بيونغ يانغ الداخلي في اليوم السابق برفقة زوجته ري سول جو وابنته كيم جو إيه، في حين حضرت الحفل أيضا مسؤولات في الحزب والحكومة وعاملات وأعضاء في البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

ولم تكشف وسائل الإعلام الحكومية عن اسم الابنة، التي يُعتقد على نطاق واسع أنها يتم إعدادها كوريثة لوالدها، واكتفت بالإشارة إليها بعبارة "ابنته الحبيبة"، وهو تعبير يُستخدم كثيرا لوصفها، بحسب ما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وأظهرت الصور التي نُشرت جو إيه جالسة بين والديها في الحفل الموسيقي، بينما كان الزعيم يمسك بيدها أثناء العرض.

وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الحكومية أن من بين الحاضرين شخصيات نسائية بارزة في كوريا الشمالية، بما في ذلك وزيرة الخارجية تشوي سون هوي؛ وشقيقة الزعيم كيم يو جونغ؛ والمذيعة الشهيرة ري تشون هي.

وتحتفل كوريا الشمالية باليوم العالمي للمرأة كعيد وطني بإقامة فعاليات عامة، مستغلة هذه المناسبة لتعزيز الوحدة الوطنية.

وفي كلمة ألقاها خلال الحفل الموسيقي، أعرب كيم جونغ أون عن "شكره الخاص لجميع النساء الكوريات على جهودهن غير العادية وغير المعلومة"، واصفا إياهن بـ"الركائز القوية للثورة".

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن الرئيس الكوري الشمالي قوله: "عندما تواصل نساؤنا المضي قدما في تقاليد الوطنية من خلال الوفاء بمسؤولياتهن ودورهن الذي لا يمكن الاستغناء عنه، فإن مجتمعنا سيصبح أقوى وأكثر ازدهارا"، بحسب يونهاب.

وقال كيم أيضا إن النساء يقمن بدور مهم في تحقيق الازدهار والقوة للبلاد في المستقبل، واصفا أدوار ومسؤوليات النساء في السعي لتحقيق الاشتراكية في كوريا الشمالية بأنها "لا بديل لها".