وردا على تغريدة لمؤسس تطبيق "تيلغرام" الروسي، حول الأمان في دولة الإمارات، جاء ماسك ليعزز الإشادة بالأمان الكبير الذي توفره الدولة.

وكتب مؤسس تطبيق تيليغرام الشهير، بافل دوروف، على حسابه في إكس: "للأسف، اضطررتُ لمغادرة دبي إلى أوروبا قبل أسبوع".

وأضاف: "نظرا للإحصاءات، ومعدلات الجريمة في أوروبا، فإن دبي تعد أكثر أمانا، حتى مع الصواريخ القادمة من إيران. أتوق للعودة".

ليأتي الرد من إيلون ماسك على تعليق دوروف: " لا يوجد بلد مثالي، لكن دبي والإمارات العربية المتحدة، بشكل موضوعي، أكثر أمانا وأفضل إدارة من العديد من مناطق أوروبا".

وانتشرت تغريدة ماسك على المنصة، وحصدت قرابة 4 مليون مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة.

وانهالت التعليقات من أشخاص من جنسيات مختلفة، وصفوا تجاربهم الإيجابية في الإمارات، حتى خلال الأزمات.

وتجاوزت "الإعجابات" بتغريدة إيلون ماسك حاجز الـ50 ألف إعجاب.