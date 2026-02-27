وبحسب السلطات، أسفر الحادث عن مقتل إيطالي في العقد السادس من العمر ومهاجر يقيم في المدينة، فيما تراوحت حصيلة المصابين بين 38 و40 شخصا، وفق معطيات أولية نقلتها وكالتا "فرانس برس" و"رويترز".

ووقع الحادث قرب المحطة المركزية لميلانو، حيث خرج الترام، وهو من الطراز الحديث، عن السكة واصطدم بنافذة أحد المتاجر.

وأفادت خدمات الطوارئ بأن 13 سيارة إسعاف هرعت إلى مكان الحادث، فيما نصبت فرق الحماية المدنية خيمة ميدانية لمساعدة المصابين، ونُقل أصحاب الإصابات الأكثر خطورة إلى المستشفى.

وأعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن "خالص التعازي" لذوي الضحيتين.

وأشارت التحقيقات الأولية، وفق وسائل إعلام محلية، إلى أن السائق لم يضغط على زر التحويلة، كما قيل إنه تجاوز المحطة النهائية للخط قبل وقوع الحادث.

من جهتها، قالت شركة نقل ميلانو (إيه.تي.إم) إنها "مصدومة بشدة"، مؤكدة تعاونها مع السلطات لتحديد ملابسات الحادث.