حول شخصية "نديم الراعي" التي يجسدها خلال أحداث المسلسل، قال الفنان أحمد عيد لموقع "سكاي نيوز عربية": "هناك عوامل عديدة شجعتني على قبول الدور، أهمها إنه مختلف تماماً عما قدمته من قبل، وأنا دائما أميل للشخصيات الجديدة التي تكون بها تحديات لي، كما إنها لا تشبهني إطلاقاً".

أضاف: "تحضيراتي لشخصية نديم الراعي استغرقت وقتاً، لأن بها أعماق وأبعاد نفسية عديدة، فهو شخصية صعبة، تطلبت مني مجهوداً كبيراً، لأنه مهووس بمظهره وشكله الخارجي".

كما أشار إلى المباراة التمثيلية الكبيرة التي خاضها مع النجمين ماجد المصري وخالد الصاوي، ووصفها بـ"الشيقة والممتعة"، موضحاً إنها بالنهاية كانت لصالح المشاهدين، الذين من حقهم أن يُقدم لهم عملاً راقياً يحترم فكرهم وعقولهم.

أما عن كواليس العمل أكد عيد أن الأجواء كانت مريحة والتعاون سمة التعامل بين الجميع، خاصة أن "أولاد الراعي" يضم كوكبة كبيرة من النجوم، الذين يحرصون على تقديم الأفضل، موضحاً ان هذا هو سر انجذابه للبطولات الجماعية مؤخراً، حيث إن العمل يكون به حبكة وشخصيات محورية ودرامية عديدة، يسعى الجميع لتقديمها بشكل مختلف واجتهاد كبير، بدلاً من الاعتماد على الشخصية الأحادية في البطولات المنفردة.

وبسؤاله عن أصعب المشاهد، وخاصة أن الشخصية بها تراكيب نفسية عديدة، قال: "هناك مشاهد صعبة كثيرة، ليس مشهداً واحداً، وخاصة انه مع كل حلقة تتصاعد الأحداث فتكون المواجهات أصعب وأصعب، ولكن الصعوبة كانت في التغيير الكبير الذي ظهرت به للجمهور غير المعتاد على شكلي".

وعن تفوقه مؤخراً في تقديم الأعمال الدرامية والتراجيدية بعيداً عن الكوميديا التي اشتهر بها منذ بداياته، أكد ان الأمر جاء بتوفيق من الله، وان الفنان الحقيقي لابد أن يقدم نوعيات وشخصيات مختلفة من الأدوار، ولا يتم حصره في أدوار بعينها كما يحدث، لذلك استطاع ان يخرج من إطار الكوميديا الفترة الأخيرة.

وأكد أنه ينتظر فيلم "الشيطان شاطر" ومن المقرر استكمال تصويره بعد إجازات عيد الفطر المبارك، ولكنه لا يستطيع قول أي تفاصيل عنه حتى ينتهي من تصويره.