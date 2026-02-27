ويوثق الفيديو وقائع دهس السيارة لعدد من المارة ومحاولات الأهالي إيقافها وسط حالة من الغضب والفوضى بين المواطنين، فيما ألقت قوات الأمن المصري القبض على سائق السيارة.

وبحسب شهود عيان، تمكن الأهالي من محاصرة السائق وضبطه مبدئيا، وإيقاف السيارة التي كانت تحمل علم إسرائيل، قبل وصول قوات الأمن إلى محل الواقعة.

وأفادت مصادر صحفية بأن قائد السيارة المضبوط اسمه أحمد عادل، ويعمل مهندسا زراعيا.