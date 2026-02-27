وجاء عرض المكافأة في نفس اليوم الذي أعلنت فيه السلطات عن لائحة اتهام جديدة ضد رينيه أرزاتي غارسيا، 42 عاما، المعروف باسم "لا رانا".

وكان رينيه قد اتُهم في البداية بجرائم تتعلق بالمخدرات في سان دييغو، وشملت لائحة الاتهام المعدلة تهم التآمر، وإرهاب المخدرات، وتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية محددة.

وتعرض الولايات المتحدة 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن رينيه أرزاتي غارسيا ، وخمسة ملايين دولار أخرى مقابل معلومات عن شقيقه ألفونسو أرزاتي غارسيا، 52 عاما، المعروف باسم "أكيليس"، ومكانهما الحالي غير معروف.

وذكرت وزارة الخارجية أنه: "باعتبارهما مسيطرين على نقطة تهريب حيوية في تيخوانا عند الحدود الأميركية، أصبح الشقيقان أرزاتي غارسيا مكونين أساسيين رئيسيين في هيكل القيادة والسيطرة التابع للعصابة".

وأضافت الوزارة أن "سيطرتهما على ساحة تيخوانا تمنح عصابة سينالوا ميزة تكتيكية في الحفاظ على الهيمنة على المنظمات المنافسة، مما يضمن عدم انقطاع العمل في أكثر المعابر الحدودية ازدحاما في نصف الكرة الغربي".

جدير بالذكر أن حدود كاليفورنيا مع المكسيك كانت ساحة معركة بين عصابة سينالوا وعصابات خاليستو الجيل الجديد.