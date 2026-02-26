ووقع الحادث بعد ظهر الثلاثاء في منطقة عصرية من المدينة، عندما هوت سيارة دفع رباعي وشاحنة بيك أب كانتا متوقفتين عند إشارة مرور داخل حفرة بعمق عدة أقدام، إثر انهيار مفاجئ في طبقة الإسفلت تحتهما.

وأكدت الشرطة أن السائقين لم يتعرضا لأي إصابات.

وقالت إن سائق الشاحنة تمكن من الخروج من الحفرة بمفرده، قبل أن ينضم إلى عدد من المارة الذين ساعدوا بدورهم سائق سيارة الدفع الرباعي على الخروج.

وتضم المنطقة جامعة نبراسكا في أوماها، كما تستقطب السكان إلى حي ترفيهي نشط يضم مطاعم ومتاجر وصالة سينما.

وأشارت إدارة الأشغال العامة في أوماها على موقعها الإلكتروني إلى أن الحفرة نتجت عن كسر في خط مياه رئيسي.