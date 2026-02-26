وأعربت سحر رامي عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها في المسلسل، وحصدها العديد من ردود الفعل الإيجابية والإشادات، إذ إنها تقدم خلال الأحداث والدة الفنان آسر ياسين والفنانة نور إيهاب.

وأضافت سحر: "توقعت نجاح المسلسل مع الجمهور، لأنه عمل لذيذ وبه مجهود كبير من جميع المشاركين فيه، ولكنني لم أتوقع أن تكون الأصداء قوية بهذا الشكل، حيث إنني ذُهلت من كمية التعليقات والتهاني".

وأوضحت: "شخصية فوتا قريبة إلى نفسي، لذلك لم تُرهقني أثناء تجسيدها. وكل من يشاهد المسلسل يقول لي: أنتِ تماماً كما أنتِ في العمل، بطبيعية زائدة عن الحد في أدائكِ للدور. كما وصلتني تعليقات من أصدقاء أبنائي يتمنّون لو كانت أمهاتهم وحماتهم مثلها. وقد أسعدتني هذه التعليقات كثيراً".

وقالت إنها بمجرد أن تحدثت مع المؤلفة رنا أبو الريش عن شخصية "فوتا"، ظنت إنها كُتبت خصيصاً لها، وذلك للتشابه الكبير بينهما فهما نفس الظروف "أرملة، لديها ابنان، تعيش بنفس الطريقة"، ولكن أبو الريش أكدت أنها كتبت الدور من قبل مقابلتها.

وأشارت إلى أنها لم تخشى الدور، حيث بمجرد أن بدؤوا في تصوير المشاهد اندمجت في الأجواء بشكل سريع.

وقالت: "أصر المخرج خالد الحلفاوي أن نبدأ أيام التصوير بالمشاهد الرئيسة في الفيلا التي تجمع جميع فريق العمل، وهذا الأمر سهل علينا الأمور وشعرنا بكيمياء كبيرة بيننا".

تابعت:" كنت أشعر بالحزن الشديد في آخر يوم تصوير، لأنني تعودت عليهم جميعاً، حيث أتوقع إنني سأظل اتواصل معهم كل يوم للاطمئنان عليهم، كأنهم أبنائي".

وبسؤالها عن أسباب نجاح المسلسل بهذا الشكل، أكدت أن الجمهور يشتاق لنوعية هذه الأعمال الرومانسية، والبيوت الهادئة الدافئة، بدون ضجيج أو أصوات عالية، حياة هادئة كأي بيت مصري، مشيرة إلى أن موقع التصوير نفسه كان يتميز بهذا الهدوء والتعاون والحب، وهذا ظهر للمشاهدين على الشاشة.

واختتمت حديثها بأن النهاية ستكون "مفاجأة" للجمهور.