ويأتي ذلك بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع بسبب طريقة هروب المتهم عبر القفز على وحدات التكييف الخارجية للمبنى ومحاولات السكان لإقناعه بالنزول بشكل آمن.

ونشرت الداخلية المصرية على صفحتها على فيسبوك: "في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بتسلق برج سكنى ومحاولة سرقة إحدى الشقق بالقاهرة".

وأضافت: "بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 فبراير الجاري تبلغ لقسم شرطة البساتين بالقاهرة من الأهالي بقيام أحد الأشخاص بتسلق أحد العقارات بدائرة القسم وشروعه في سرقة إحدى الشقق السكنية".

وتابعت: "بالانتقال أمكن ضبط مرتكب الواقعة (عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بهدف السرقة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق".