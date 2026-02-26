ويتناول مسلسل "صحاب الأرض" الأوضاع الإنسانية في غزة عقب حرب السابع من أكتوبر 2023.

وقالت واوية في منشور على حسابها في منصة "إكس": "الفن رسالة لما يبقى نظيف، ولكنه يصبح غسيل عقول وتزييفا للحقائق في حالات أخرى"، في إشارة إلى المسلسل.

وأضافت: "التحريض ليس في هتاف وكلام عالٍ، التحريض قد يكون مسلسل أو مشهد مصمم وقصة معمولة لقلب القاتل ضحية والضحية متهم".

وأشارت إلى أن مسلسل "صحاب الأرض ليس دراما، لكنه تزوير للتاريخ، تشويه متعمد وتمثيل رخيص للحقيقة".

وتابعت قائلة: "صحاب الأرض هم من دفعوا عن بيوتهم وأولادهم ووجودهم. وقبل ما يتكلم أحد عن التحريض، نرجع للأصل، نرجع لمجزرة السابع من أكتوبر، نرجع للقتل، للحرق، وللخطف. وساعتها نسأل سؤال بسيط، مين بدأ ومين اعتدى؟ خليكم جدعان، واسردوا الحقيقة كلها، وتكلموا عن دواعش حماس".

واختتمت منشورها بالقول: "الشعب بيدفع الثمن، وقادة حماس قاعدين في فنادق الخمس نجوم ولا يشعرون بخوف ولا مرمطة. زي المثل ما بقول، اللي اختشوا ماتوا، سلام".

جدير بالذكر أن مسلسل "صحاب الأرض" من بطولة منة شلبي وإياد نصار وصابرين وعصام السقا وتارا عبود وسارة يوسف.