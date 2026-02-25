وقالت المصادر لرويترز إن حافلة ركاب ‌اصطدمت بشاحنة نقل ثقيلة على طريق يربط بين مديرية ‌المحفد ‌ومنطقة لحمر شرق المحافظة.

وذكرت إدارة الأمن في أبين في بيان أن الحادث وقع "نتيجة تجاوز خاطئ ‌عند أحد المنعطفات ‌الخطيرة، ⁠مما أدى إلى اصطدام حافلة ركاب بشاحنة، ما أدى إلى وفاة 11 وإصابة ⁠خمسة".

وأوضح البيان ‌أن "اعتماد الحافلة على ⁠وقود الغاز تسبب في اندلاع حريق فوري ⁠أدى إلى احتراق جميع من كانوا بداخلها".

وهذا ثاني ⁠أسوأ حادث مروري باليمن خلال السنوات القليلة الماضية والأول خلال العام الحالي، والثاني خلال أربعة أشهر، حين لقي ما لا يقل عن 17 شخصا حتفهم في مطلع نوفمبر ‌في حادث مروع على طريق جبلي خطير بأبين.