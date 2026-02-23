ويطرح هذا الأمر تساؤلات: هل سيكونون سحابة عابرة، أم سيثبتون أنفسهم ويكسرون القوالب التقليدية لدراما رمضان؟

ومن بين هؤلاء النجم الشاب أحمد بحر الشهير باسم "كزبرة"، الذي يقتحم عالم البطولة المطلقة في الدراما بمسلسل "بيبو"، بعد النجاح الكبير الذي حققه على شاشة السينما خلال العامين الماضيين من خلال فيلم "الحريفة" بجزأيه.

و"بيبو" مسلسل اجتماعي كوميدي حول شاب فقير في منتصف العشرينات من عمره، يسعى للسفر خارج مصر بعد أن عجز لسنوات عن إيجاد عمل يليق بطموحه، لكنه يكتشف سرا عن حياته يغير كل شئ، وينطلق في رحلة بحث عن الحقيقة.

ويقول كزبرة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "شخصية بيبو تشبهني بشكل كبير، وأي شاب سيشاهد نفسه في بيبو"، لأنه "رمز للشاب المصري البسيط المكافح".

وأضاف: "بيبو يعافر ويحاول أن يثبت نفسه ويحقق حلمه في ظل ظروف صعبة يعيشها، بينما يرفض الانجراف لأي شيء خاطئ، ويحاول أن يصل لأهدافه بطريق صحيحة".

وأشار إلى أن المسلسل "يعطي جرعة أمل وتفاؤل للشباب، وهذا ما أسعى له دائما، حيث يعرض العمل مواقف صعبة يقع فيها البطل، لكنه في النهاية يحقق ما يريد بشكل نبيل".

ومن جهة أخرى، يقول كزبرة إن "المنافسة لا تشغله، بل ما يشغله ويتمناه هو تقديم عمل فني يليق بالمشاهد وينال إعجابه، كما كان يحدث في الاسكتشات الفنية التي كان يقدمها في السابق".

أما عن صعوبات التصوير الخارجي، فأكد أن أهالي محافظات الصعيد التي تم تصوير الأحداث فيها "تعاونوا بشكل كبير مع فريق العمل، وكانوا يوفرون له كل سبل الراحة"، وخص بالثناء أهالي الأقصر وأسوان الذين ساعدوهم أن يتم التصوير بشكل منظم.