وقال ممداني إن حالة طوارئ ستسري اعتبارا من التاسعة مساء الأحد وحتى ظهر الاثنين، يتم بموجبها "إغلاق شوارع مدينة نيويورك وطرقها وجسورها أمام كل أشكال حركة مرور السيارات والشاحنات ودراجات السكوتر والدراجات الكهربائية".

وأضاف: "نطلب من سكان نيويورك أن يتجنبوا كل التنقلات غير الضرورية"، مشيراً إلى أن المدينة "لم تشهد في العقد الأخير عاصفة بهذه الشدة".

ويستعد ملايين الأميركيين من واشنطن إلى ولاية ماين لتساقط ثلوج قد تصل سماكتها في بعض المناطق إلى نحو 60 سنتيمتراً، مع تحذيرات من أن التنقلات ستكون "بالغة الخطورة".

وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إن سماكة الثلوج قد تراوح بين خمسة وثمانية سنتيمترات في الساعة خلال ذروة العاصفة، محذرة من انقطاعات محتملة في التيار الكهربائي بسبب كثافة الثلوج والرياح القوية.

كما صدرت تحذيرات من عواصف ثلجية في نيويورك وست ولايات أخرى على الأقل، من بينها مدن رئيسية على امتداد الطريق السريع 95 مثل بوسطن وفيلادلفيا وواشنطن.

وأعلنت حاكمة نيوجيرزي ميكي شيريل حالة الطوارئ لتأمين الموارد اللازمة، بينما أمرت رئيسة بلدية بوسطن ميشيل وو بإغلاق المدارس الرسمية والمقار البلدية الاثنين.

من جانبها، دعت حاكمة نيويورك كاثي هوكول السكان إلى الاستعداد للأسوأ والتمون "فوراً" بالمواد الأساسية، مؤكدة أهمية "ملازمة المنزل" خلال مرور العاصفة.