وأظهر مقطع فيديو صادم لحظة اجتياح سحابة كثيفة من الغاز أحد الطرق السريعة في سانتياغو، تشيلي، يوم الخميس، عقب انقلاب شاحنة كانت تنقل غازاً مسالاً قبل أن تنفجر.

ووفقاً للشرطة المحلية، أسفر الانفجار عن مقتل 4 أشخاص، بينهم سائق الشاحنة، وإصابة 17 آخرين.

وأظهرت مقاطع متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة لهب تتصاعد من موقع الانفجار، فيما انتشرت سحابة غاز رمادية على الطريق خلال ثوانٍ معدودة.

وبدا سائقون في حالة ذعر وهم يحاولون القيام بمناورات التفاف أو الرجوع للخلف هرباً من الأبخرة السريعة الانتشار.

وخلال أقل من 30 ثانية، غمرت السحابة كامل الطريق، قبل أن يتحول المشهد في التسجيل إلى كتلة رمادية كثيفة.

ووقع الحادث في بلدية رينكا شمالي سانتياغو، قرب طريق سريع رئيسي ومنطقة صناعية.

وهرع عناصر الإطفاء وفرق الطوارئ إلى الموقع، حيث عملوا على رش المياه لإخماد النيران.

وأفادت فرق الإطفاء بأن قوة الانفجار سُمعت وشُعرت ضمن نطاق يقدّر بين 150 و200 متر، وأدى إلى تدمير ما لا يقل عن 50 سيارة.

كما تناثرت شظايا الحطام إلى داخل ثلاثة محال تجارية قريبة، إلا أن الرئيس التشيلي غابرييل بوريك أكد عدم تسجيل أضرار إضافية أخرى.