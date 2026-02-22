وذكر بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للحادث، تعرضت الحافلة التي كانت تنقل 44 موظفا لحادث على بعد 24 كيلومترا تقريبا من مدينة سيدي إفني، صباح السبت، مما تسبب في تسجيل أربع وفيات، كحصيلة أولية، و26 مصابا من بينهم موظفان حالتهما خطيرة.

وأشار البيان إلى أن المدير العام للأمن الوطني "أعطى تعليماته لولاية أمن أكادير، وللمصالح الطبية والاجتماعية للأمن الوطني، بضرورة تتبع الحالة الصحية للمصابين بالمستشفى، وتمكينهم من كل المساعدات الضرورية الخاصة بالاستشفاء والتطبيب، فضلا عن تقديم كافة أشكال العناية اللازمة والدعم الضروري لعائلات الضحايا الذين وافتهم المنية في هذا الحادث الأليم".

كما كلّف المدير العام للأمن الوطني، مديرية الموارد البشرية بحسب البيان "باتخاذ كل التحفيزات الإدارية الضرورية لفائدة ضحايا هذا الحادث الأليم، وذلك طبقا لما ينص عليه النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني"، حسبما نقل موقع وكالة المغرب العربي للأنباء.