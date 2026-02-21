وكانت النيابة بمحافظة القليوبية قامت بإجراءات التحقيق مع المتهمين وذلك بعد ضبطهم وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء يشتبه في استخدامها خلال الحادث.

وتحركت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية للوقوف على ملابسات الواقعة، عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر نشوب مشاجرة واعتداءً على المجني عليهما، تخلله إطلاق أعيرة نارية ما أسفر عن إصابتهما.

وكشفت التحريات وأعمال الفحص عن تحديد هوية المتهمين، وبعد تقنين الإجراءات القانونية تم ضبطهم، كما جرى التحفظ على الأسلحة المضبوطة بحوزتهم.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات، أقرّوا بارتكاب الواقعة وأرجعوا ذلك إلى وجود خلافات سابقة بينهم وبين المجني عليهما.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى معهد ناصر لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

ماذا حدث؟

تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكا بسلاح ناري "بندقية خرطوش"، فيما حمل الآخران أسلحة بيضاء، واستخدموا تلك الأسلحة في الاعتداء على المجني عليه ونجله وسط صرخات الطفل خوفا من الموقف ومحاولات من والده لحمايته، قبل أن يفر المتهمون هاربين من مكان الواقعة.

وكشف شقيق الأب المصاب أن الواقعة حدثت أثناء عودتهم من صلاة العشاء، حيث فوجئوا بعدد من الأشخاص يطلقون النار عليهم قبل الفرار.

وأدى الحادث إلى إصابة الأب بطلقات خرطوش متفرقة بالجسد، فيما أصيب نجله بطلق في القدم.