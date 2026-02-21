وفي الرسالة المصوّرة، خاطب ترامب رونالدو قائلا: "أنت الأعظم على الإطلاق، نحتاجك في أميركا.. انطلق الآن، نحتاجك سريعا"، في إشارة فُسّرت على أنها دعوة للانضمام إلى الدوري الأميركي لكرة القدم.

بينما فهم البعض الآخر رسالة ترامب، على إنها دعوة لرونالدو للمشاركة في كأس العالم 2026، وليست دعوة للانضمام إلى الدوري الأميركي.

ووضع ترامب عنوانا للفيديو "رسالة من الأعظم بالتاريخ إلى العظيم الآخر".

مقطع بتقنية الذكاء الاصطناعي

وأرفق ترامب الرسالة بمقطع مُولد بتقنية الذكاء الاصطناعي يظهره إلى جانب رونالدو وهما يلعبان كرة القدم داخل المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.

ويواصل رونالدو حاليا مشواره مع نادي النصر، الذي ينافس في دوري روشن السعودي، منذ انضمامه إليه في صفقة بارزة عام 2023.

ولم يصدر تعليق رسمي من اللاعب أو ناديه بشأن دعوة ترامب، فيما أثار الفيديو تفاعلا واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي.