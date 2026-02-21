وذكرت الداخلية المصرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن "في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام عدد من الأشخاص يحملون أسلحة نارية وبيضاء بالتعدي على شخص ونجله وإحداث إصابتهما بأحد الشوارع بالقليوبية".

وأضافت: "بالفحص تبين أنه مساء 19 فبراير الجاري تبلغ لمركز شرطة القناطر الخيرية من إحدى المستشفيات باستقبالها مالك مصنع سلك ونجله 5 أعوام مصابان برش خرطوش وجروح قطعية".

وأوضحت: "وبسؤال المجني عليه الأول اتهم خال زوجته، مقيم بدائرة المركز، بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع أنجاله بسبب خلافات أسرية بينهم".

وتابعت: "أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (4 أشخاص مقيمين بدائرة المركز) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وضُبط بحوزتهم الأسلحة المستخدمة في التعدي (بندقية خرطوش وفرد خرطوش وسلاح أبيض) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".

ماذا حدث؟

تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكا بسلاح ناري "بندقية خرطوش"، فيما حمل الآخران أسلحة بيضاء، واستخدموا تلك الأسلحة في الاعتداء على المجني عليه ونجله وسط صرخات الطفل خوفا من الموقف ومحاولات من والده لحمايته، قبل أن يفر المتهمون هاربين من مكان الواقعة.

وكشف شقيق الأب المصاب أن الواقعة حدثت أثناء عودتهم من صلاة العشاء، حيث فوجئوا بعدد من الأشخاص يطلقون النار عليهم قبل الفرار.

وأدى الحادث إلى إصابة الأب بطلقات خرطوش متفرقة بالجسد، فيما أصيب نجله بطلق في القدم، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.