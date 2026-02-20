وكان الشاب البالغ 16 عاما يعتزم "سرقة سلاح ناري"، واشترى كذلك "مواد كيميائية بقصد إجراء تجارب" في منزله على إشعالها، بحسب اعترافاته للنيابة العامة.

وأوقِف الشابان الثلاثاء ووُضعا قيد الحجز على ذمة التحقيق.

وطلبت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب توجيه تهمة "تشكيل عصابة أشرار بغرض التحضير لجرائم تمسّ بالأشخاص" إلى هذين القاصرين.

كذلك طلبت النيابة وضع أحدهما الذي يُشتبه في كونه قائد العملية الحبس الاحتياطي، ووضع الآخر تحت المراقبة القضائية.

ويشتبه في أن القاصر الثاني كان "مطلعا" على "مشاريع" رفيقه، وساهم في تعزيز أفكاره المتطرفة العنيفة، بحسب النيابة العامة.