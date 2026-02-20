وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكا بسلاح ناري "بندقية خرطوش"، فيما حمل الآخران أسلحة بيضاء، واستخدموا تلك الأسلحة في الاعتداء على المجني عليه ونجله وسط صرخات الطفل خوفا من الموقف ومحاولات من والده لحمايته، قبل أن يفر المتهمون هاربين من مكان الواقعة.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الأجهزة الأمنية كثفت جهودها لفحص مقطع الفيديو المتداول للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وسرعة تحديد هوية المتهمين وضبطهم.

وتم تحرير محضر بالواقعة من داخل نقطة شرطة المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشف شقيق الأب المصاب أن الواقعة حدثت أثناء عودتهم من صلاة العشاء، حيث فوجئوا بعدد من الأشخاص يطلقون النار عليهم قبل الفرار.

وأوضح أن المتهمين من العناصر الإجرامية ويقيمون بأسماء غير حقيقية، مشيرا إلى أن الواقعة ليست الأولى لهم.

وأدى الحادث إلى إصابة الأب بطلقات خرطوش متفرقة بالجسد، فيما أصيب نجله بطلق في القدم، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.