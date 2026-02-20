وأوضحت السلطات في بيان، أن الوحدة البيئية التابعة للشرطة حللت مقاطع فيديو سجلتها كاميرات المراقبة، تظهر كلبا صغيرا يحمل أكياس القمامة في فمه ويضعها بدقة على جانب الطريق قبل أن يغادر الموقع.

وقالت الشرطة في تعليقها على الواقعة: "الابتكار لا يمكن أن يكون ذريعة للسلوك غير المتحضر"، مشيرة إلى أن التحقيقات أثبتت تدريب الكلب عمدا لتجنيب صاحبه الظهور في الكادرات التي تلتقطها كاميرات مكافحة إلقاء النفايات العشوائي.

وأكدت السلطات تحديد هوية مالك الكلب وفرض غرامة مالية عليه، واصفة السلوك بأنه "ماكر ومزدوج الخطأ، كونه يجمع بين تلويث البيئة واستغلال حيوان أليف".

وتواجه إيطاليا، لا سيما في مناطق الجنوب، أزمة مستمرة في الإدارة غير القانونية للنفايات، حيث أظهرت بيانات رسمية تسجيل أكثر من 9300 مخالفة مرتبطة بالنفايات خلال عام 2023، بزيادة بلغت 66 بالمائة مقارنة بالعام السابق.