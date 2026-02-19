وقع الحادث بطريق محور 30 يونيو جنوب محافظة بورسعيد، إثر تصادم سيارة نقل ثقيل بسيارة ربع نقل كانت تقل عمالا يعملون بمزارع سمكية بالمحافظة.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن محافظ الدقهلية طارق مرزوق تواصل مع محافظ بورسعيد إبراهيم أبو ليمون، للوقوف على تداعيات الحادث الذي شهده محور 30 يونيو، وأسفر عن وقوع 18 حالة وفاة و3 مصابين حتى الآن، يُرجح أنهم من أبناء مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية.

وقالت المحافظة، في بيان صادر عنها: "في تمام الساعة 12:30 ظهر اليوم الخميس، وقع حادث سير إثر تصادم سيارة نقل ثقيل بسيارة ربع نقل على محور 30 يونيو بنطاق محافظة بورسعيد، مما أدى إلى وقوع وفيات ومصابين".

وأضاف البيان: "السيارة الربع نقل كانت تقل عمالا متوجهين للعمل بمزارع أسماك بمحافظة بورسعيد، ويُرجح أنهم من أبناء مركز ومدينة المطرية بمحافظة الدقهلية".

وأوضح البيان: "على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل حالات الوفاة والمصابين إلى المستشفيات، وتواصل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، للوقوف على تداعيات الحادث ونتائجه، ومعرفة عدد الوفيات والمصابين، وتقديم الدعم اللازم".

واستكمل البيان: "أسفر الحادث حتى الآن عن وقوع 18 حالة وفاة و3 مصابين، وتم إخلاؤهم جميعا إلى مستشفيات محافظة بورسعيد، حيث تم نقل 6 وفيات و3 مصابين إلى مستشفى 30 يونيو، و5 وفيات إلى مستشفى النصر، و5 وفيات إلى مستشفى الزهور، وحالتي وفاة إلى مستشفى السلام، وجارٍ التعرف على هوية المتوفين وتحديد أماكن إقامتهم".

وأعرب طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن حزنه الشديد جراء وقوع هذا الحادث المؤلم وسقوط ضحايا من أبناء مركز ومدينة المطرية، ووجّه التعازي والمواساة لأسر الضحايا في مصابهم الجلل.

وأكد أن الفرق الطبية في مستشفيات بورسعيد تقدم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين على أكمل وجه، مشددا على وجود متابعة دقيقة لحالاتهم حتى تمام الشفاء.