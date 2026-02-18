وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي كتلة ثلج ضخمة وهي تنحدر بسرعة من الجبل.

وظهر في المقطع مجموعة كبيرة من المتزلجين وهم ينتظرون ويشاهدون المشهد من قرب مصعد التزلج على الجانب الآخر من الجبل.

وزادت سرعة الكتلة واجتاحت صفا من أشجار الصنوبر، وبدأ المتفرجون، الذين كانوا في البداية مفتونين بالمشهد، في الهرب بعد أن علت الثلوج فوق رؤوسهم.

وحاول عشرات المتزلجين، وكان من بينهم من برفقته أطفال صغار، الفرار من المكان في اللحظات الأخيرة، لكن سحابة الثلوج الكثيفة ابتلعتهم.

ولا يعرف حتى الآن ما إذا كان قد أصيب أحد بأي جروح، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووقع هذا الحادث بعد أيام فقط من مقتل متزلجين في حادث مماثل بالمنتجع ذاته.

وتقع بلدة كورمايور، البالغ عدد سكانها نحو 2900، على بعد حوالي 200 كيلومتر غرب ميلانو.

وأصدرت السلطات الإيطالية تحذيرات من احتمال الانهيارات الجليدية في منتجعات التزلج، بعد تساقط ثلوج جديدة فوق طبقة داخلية ضعيفة، ما قد يشكل خطرا على المتزلجين.