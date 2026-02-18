ويمثل هذا التصميم الجديد تحولاً عن التصميم الحالي ذي نظام الألوان الكلاسيكي بالألوان الأبيض والأزرق والأزرق الفاتح، والذي يعود إلى عهد الرئيس جون كينيدي، كما أنه يعيد إحياء بعض عناصر التصميم الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب، والذي يتكون من الأحمر والأبيض والأزرق، والذي تم إلغاؤه عام 2022 بعد أن خلص سلاح الجو إلى أن الألوان الداكنة قد تتسبب في مشاكل ارتفاع درجة الحرارة.

ومن المنتظر أن تظهر الألوان الجديدة على طائرات الرئاسة الأميركية "إير فورس وان".

وقال مسؤولون إن بعض الطائرات الزرقاء والبيضاء يعاد طلاؤها بالفعل باللون الأزرق الداكن والأحمر القاني والذهبي مع دخولها للصيانة الدورية.

وقال متحدث باسم سلاح الجو الأميركي إن طلاء الطائرات الجديدة باللون الأحمر والأزرق الداكن والأبيض مطلوب لطائرات الرئاسة الأميركية.

وكان ترامب عرض، في ولايته الأولى، نموذجا لطائرة بألوان الطلاء التي كان يرغب بها لطائرة الرئاسة الأميركية "إير فورس وان"، لكن الرئيس السابق جو بايدن ألغى تصميم الطلاء هذا لطائرات "في سب-52 بي"، وهي النسخة التابعة لوزارة الدفاع من طائرة بوينغ 747.

ويشمل شرط الطلاء الجديد طائرات "سي-32" الأصغر حجمًا، والتي تنقل كبار الشخصيات مثل السيدة الأولى أو كبار المسؤولين، وتُستخدم كطائرة "إير فورس تو" عندما يكون نائب الرئيس على متنها.

وتقوم شركة مقاولات في مدينة غرينفيل بولاية تكساس بتحديث طائرات "إير فورس تو".

من جهتها، تواصل شركة بوينغ العمل على جيل جديد من طائرات الرئاسة الأميركية "إير فورس وان" بموجب اتفاقية وُقعت عام 2018.

وقد تم طلاء أول طائرة من طراز "سي-32"، ومن المتوقع تسليمها إلى سلاح الجو خلال الأشهر القليلة المقبلة.