ويمثل التصميم الجديد خروجاً عن النمط التقليدي بالأبيض والأزرق المعتمد منذ عهد الرئيس الراحل جون كينيدي، ويستعيد عناصر من مقترح سابق للرئيس دونالد ترامب كان يتضمن الألوان الأحمر والأبيض والأزرق.

وكان المقترح قد أُلغي عام 2022 بعدما خلصت القوات الجوية إلى أن استخدام الألوان الداكنة قد يتسبب في مشكلات تتعلق بارتفاع درجة حرارة الطائرة.