ويتميز المخطط الرئيسي لمشروع "أفرمور" بموقعه الاستراتيجي مقابل منتجع "وين جزيرة المرجان" وتصميمٍ مبتكر يمزج بين عراقة الطراز الكلاسيكي الفرنسي والرؤية المعمارية المعاصرة، مع إطلالات مفتوحة على البحر وحدائق شاطئ مرجان المميزة، مما يوفر بيئة مجتمعية متكاملة ترتقي بجودة الحياة وتعزّز مستويات الرفاهية والخصوصية.

وتعليقاً على هذا المشروع، قال مهدي أمجد، مؤسس ورئيس مجلس إدارة "بيوند للتطوير العقاري": "تشهد إمارة رأس الخيمة مرحلة جديدة من النمو، قوامها الحضور العالمي المتنامي والرؤية طويلة الأمد لقيادتها الرشيدة، التي شكّل دعمها عاملاً أساسياً في تمكين توسّعنا في الإمارة.

وأضاف أمجد: "يمتد المخطط الرئيسي للمشروع على مساحة تزيد على 7 ملايين قدم مربعة من المساحة المبنية بقيمة تطويرية إجمالية تفوق 25 مليار درهم. ويمثل وجهة شاطئية استثنائية تجمع بين تصميم العصري المبتكر، والضيافة المرموقة، والمساحات المجتمعية. كما يشكّل محطة مهمة في مسيرتنا، بصفته أول توسّع لنا خارج دبي وأولى وجهاتنا في رأس الخيمة، ما يعكس التزامنا الراسخ بالمساهمة الفاعلة في التطوّر العمراني والسياحي والاقتصادي للإمارة".

ومن جانبه، قال عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مرجان: "يمثل "أفرمور" علامة فارقة في مسيرة تطوير شاطئ مرجان وإمارة رأس الخيمة. وبصفته ثاني أكبر مشروع ضمن محفظة مشاريع مرجان، يسهم "أفرمور" في ترسيخ مكانة شاطئ مرجان كوجهة متكاملة تتلاقى فيها أنماط الحياة العصرية مع الضيافة والطبيعة، بما يسهم في رسم ملامح مستقبل الإمارة.

ونفخر بشراكتنا مع "بيوند" في هذا المشروع الرائد، الذي يشكّل ركيزة أساسية في تطوير شاطئ مرجان، ومحوراً رئيسياً في مسار نمو القطاعين العقاري والسياحي في إمارة رأس الخيمة. كما يضيف بُعداً نوعياً جديداً لمسيرة تطور الشاطئ، ويعزز مكانتها كوجهة عالمية لنمط الحياة والاستثمار".

وتم تصميم المشروع بشكل مدروس ليوفّر للسكان والزوار إطلالات بانورامية على البحر والطبيعة. فيما تمتد المساحات الخارجية على نحو 250 ألف متر مربع، تتوسطها حدائق مميزة مصمّمة على الطراز الفرنسي ترتبط عبر ممرات مظللة ومسارات خضراء بشاطئ رملي بطول 3.5 كيلومترات، ما يسهّل التنقل ويعزّز أسلوب حياة صحي ومريح. كما يضم المشروع نحو مليون قدم مربعة من مرافق الضيافة والوحدات السكنية ذات العلامات التجارية، إضافةً إلى مساحة خاصة للفعاليات، وأسواق، وقرية للمطاعم والمقاهي، وممشى شاطئي متصل يجسّد حيوية الحياة على الواجهة البحرية.

وتمّ الكشف عن "أفرمور" خلال فعالية استثنائية جسّدت قصة الوجهة ونمط الحياة الذي تعبّر عنه، حيث امتزجت عناصر الضوء والموسيقى والسرد المسرحي مع العمارة والطبيعة في عرض متكامل بطابع فرنسي راقٍ، أتاح للحضور استكشاف ملامح المشروع ورؤيته قبل أن تتجسّد على أرض الواقع.