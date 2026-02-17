تمت رؤية نانسي غوثري (84 عاما) آخر مرة في منزلها بأريزونا في 31 يناير، وتم الإبلاغ عن فقدانها في اليوم التالي.

وتقول السلطات إنه تم العثور على دمها على الشرفة الأمامية.

وأرسلت ما يُزعم أنها رسائل فدية إلى وسائل الإعلام، لكن مرت مهلتان لدفع الفدية دون استجابة.

وأصدر مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي ي) مقاطع مراقبة لشخص مقنع يرتدي حزام مسدس خارج باب غوثري في توكسون ليلة اختفائها.

وسجلت كاميرا الشرفة شخصا يحمل حقيبة ظهر ويرتدي قناع تزلج وبنطالا طويلا وسترة وقفازات.

وقال قائد شرطة مقاطعة بيما، كريس نانوس، في رسالة نصية لوكالة أسوشيتد برس، الإثنين، إن حقيبة الظهر "أوزارك تريل هايكر باك" بسعة 25 لترا هي الوحيدة التي تم التعرف عليها بشكل قاطع.

وأضاف: "هذه الحقيبة تباع حصريا في وولمارت، ونعمل مع إدارة وولمارت لتطوير خيوط تحقيق جديدة".

وقالت إدارة شرطة مقاطعة بيما في بيان إن ملابس المشتبه به "قد تكون قد اشتريت من وولمارت لكنها ليست متاحة حصريا هناك"، وأضافت: "يبقى هذا احتمالا فقط".