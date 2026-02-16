وأعلنت زوجته لوسيانا دوفال عن وفاته عبر بيان نشرته على "فيسبوك"، قالت فيه: "بالأمس ودعنا زوجي الحبيب، وصديقي العزيز، وأحد أعظم ممثلي عصرنا. رحل بوب بسلام في المنزل، محاطا بالحب والراحة. بالنسبة للعالم، كان ممثلا حائزا على الأوسكار، ومخرجا، وراوي قصص. أما بالنسبة لي، فقد كان كل شيء".

وأضافت: "كان شغفه بحرفته لا يضاهيه سوى حبه العميق للشخصيات، ووجبة طعام جيدة، والجلوس للحديث المطول. في كل دور من أدواره العديدة، منح بوب كل ما لديه لشخصياته وللحقيقة الإنسانية التي جسدتها. وبذلك ترك لنا جميعًا شيئًا خالدًا لا ينسى. شكرا لكم على سنوات الدعم التي قدمتموها لبوب، وعلى منحنا هذا الوقت والخصوصية للاحتفاء بذكرياته".

وبحسب مجلة "فارايتي" الأميركية، اشتهر دوفال بأسلوبه التمثيلي الطبيعي الخشن، الذي أصبح علامة مميزة لجيل ضم ممثلين مثل روبرت دي نيرو وداستن هوفمان وجين هاكمان، في أفلام مثل "نتوورك" و"ذا أبوسل".

ورغم أنه ربما لم يكن نجمًا جماهيريًا بحجم دي نيرو، فإن قدرته على الاندماج الكامل في شخصياته أكسبته احترام زملائه والنقاد.

ولد دوفال في سان دييغو، وهو ابن أميرال في البحرية الأميركية، ونشأ في عدة ولايات، خصوصا أنابوليس بولاية ماريلاند. ودرس التمثيل بعد تخرجه من الكلية وأدى خدمته العسكرية، وتتلمذ على يد سانفورد مايسنر في نيويورك، قبل أن يبدأ مسيرة طويلة في المسرح والتلفزيون والسينما امتدت لأكثر من ستة عقود.

فاز روبرت دوفال بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل عام 1984 عن دوره في فيلم "تندر ميرسيز".

ورشح الملقب بـ"ممثل الممثلين" لسبع جوائز أوسكار، وحصل إجمالا على خمسة ترشيحات لجوائز إيمي، وفاز مرتين.