وكان القوس الطبيعي، وهو جزء من صخور سانت أندريا البحرية بالقرب من بلدة ميليندونيو في منطقة ‌بوليا في جنوب ‌إيطاليا، ⁠موقعا شهيرا للعشاق لتقديم عروضهم للزواج وبالنسبة للسائحين لالتقاط الصور.

وقال ماوريتسيو تشيسترنينو رئيس بلدية ميليندونيو ⁠لصحيفة "كورييري سالنتينو" ‌المحلية "كانت هدية غير مرغوب ⁠فيها في عيد الحب"، واصفا الانهيار بأنه "⁠ضربة شديدة" لصورة المنطقة والسياحة.

وذكر تشيسترنينو أن الأمطار ⁠الغزيرة والرياح العاتية والبحر الهائج اجتاحت الساحل ودمرت في النهاية القوس.

وأضاف: "استعادت الطبيعة ما صنعته".

وحذر المسؤولون من احتمال انهيار أجزاء أخرى من الساحل الصخري مع ظهور شقوق، مما يؤكد زيادة ‌التهديد الناجم عن تآكل الساحل.