وخلال فقرة أسئلة سريعة في الحلقة التي نُشرت السبت، سُئل أوباما: "هل الكائنات الفضائية حقيقية؟"، فأجاب مازحا: "إنها حقيقية، لكنني لم أرها، وليست مخبأة في المنطقة 51"، مضيفا أنه لا توجد منشآت سرية تحت الأرض "إلا إذا كانت هناك مؤامرة ضخمة أخفوها حتى عن رئيس الولايات المتحدة".

المقطع انتشر على نطاق واسع وأثار جدلا كبيرا، مما دفع أوباما إلى نشره بنفسه على حسابه في إنستغرام مع توضيح قال فيه إنه كان يجيب بروح الأسئلة السريعة، مؤكدا أن كلامه لم يكن حرفيا.

وأوضح أن اتساع الكون يجعل احتمال وجود حياة خارج الأرض واردا من الناحية الإحصائية، لكن المسافات الهائلة بين الأنظمة الشمسية تجعل احتمال زيارة كائنات فضائية للأرض ضعيفا.

وشدد الرئيس السابق على أنه خلال فترة ولايته لم يرَ "أي دليل" على اتصال كائنات خارجية بالبشر، في رد مباشر على نظريات المؤامرة التي تزعم احتفاظ الحكومة الأميركية بمخلوقات فضائية في قواعد عسكرية سرية، وهي مزاعم لم تُقدَّم عليها أي أدلة موثوقة.