وقالت الشرطة إن ثلاثة أشخاص اختطفوا الرجل، ويدعى كريس باغساريان، من منزله في منطقة نورث رايد شمال سيدني، الجمعة الماضي.

وأكد قائد فرقة مكافحة السرقات والجرائم، أندرو ماركس، للصحفيين أنه "متأكد تماما من أن الخاطفين استهدفوا الشخص الخطأ".

وذكرت شبكة إيه بي سي أن الجناة كانوا ينوون خطف شخص مرتبط بشبكة إجرامية في غرب سيدني، لكنهم اختطفوا بالخطأ رجلا "لا صلة له بأي نشاط إجرامي".

وأضاف ماركس أن العملية لم تكن عشوائية، بل استهدفت شخصا محددا، غير أن المنفذين أخطأوا في تحديد هويته.

وناشد المسؤول الأمني الخاطفين إطلاق سراح الضحية بأسرع وقت، مشيرا إلى أنه كان يرتدي ساعة اختطافه ملابس نوم رمادية وقميص فلانيل أحمر وأخضر، كما أنه يحتاج إلى رعاية طبية يومية.

وأعرب عن قلقه إزاء الحادثة، خصوصا لما قد تثيره من مخاوف لدى كبار السن وعائلاتهم.