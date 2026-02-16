وكانت حايك تشارك في حدث عام لإعلان دعم الحكومة المكسيكية لقطاع صناعة السينما بمشاركة الرئيسية المكسيكية كلاوديا شينباوم.

وقالت حايك: "هذا المشروع يحمل أهمية خاصة في وقت نتعرض لهجوم أخلاقي وفي حين تُنقل صورتنا بطريقة خاطئة تماما"، دون تحديد الجهة التي تقف وراء ذلك.

وأضافت أنه من المهم استعادة "السيطرة" على السرد من أجل "أن نقول، هذه هي المكسيك، ليس ما يحاولون بيعه لكم. هذا ما نحن عليه".

وسيتم تصوير هذا الفيلم الذي لم يتم الكشف عن عنوانه بعد، في ولاية فيراكروز مسقط رأس حايك وولاية كوينتانا رو، وكلاهما في جنوب شرق البلاد.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الفيلم سيضم الممثلة الأميركية أنجلينا جولي التي زارت أجزاء من ولاية فيراكروز مع حايك في يوليو 2025.

وردا على سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المعادية للمهاجرين، أعربت حايك عن تضامنها مع ذوي الأصول اللاتينية في الولايات المتحدة وقدمت نصائح عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن حقوقهم في حال تعرضوا لعملية دهم من عملاء الهجرة الفدراليين.