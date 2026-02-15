وخلال مقابلة "بودكاست" مع براين تايلر كوهين، سئل أوباما بشكل مباشر عما إذا كانت الكائنات الفضائية حقيقية، فأجاب: "هي حقيقية، لكنني لم أرها".

كما علق الرئيس الأسبق على شائعات وجود كائنات فضائية محتجزة في القاعدة العسكرية الشهيرة المعروفة باسم المنطقة 51 بولاية نيفادا، موضحا: "لا توجد منشأة سرية تحت الأرض، إلا إذا كانت هناك مؤامرة ضخمة أخفوها حتى عن رئيس الولايات المتحدة".

وفي سياق الدعابة، كشف أوباما أن أحد أول الأسئلة التي خطرت بباله بعد توليه الرئاسة كان: "أين الكائنات الفضائية؟".

ورغم الطابع الساخر للتصريحات، أشار أوباما إلى وجود تسجيلات وبيانات لأجسام في السماء لا تزال غير مفسرة.

وقال: "هناك لقطات وسجلات لأجسام لا نعرف ماهيتها بدقة، ولا يمكن تفسير طريقة حركتها أو مساراتها بسهولة. وما زال هناك اهتمام جاد بالتحقيق لفهم طبيعتها".