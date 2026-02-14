وجاء في بيان الوزارة أن هذا الإجراء يأتي ضمن إطار التحقيقات المتواصلة التي تسعى الجهات القضائية من خلالها إلى "كشف كافة تفاصيل الجريمة بشكل كامل"، وذلك بعد أن أقرت الخادمة -التي تدعى فيكي أجوك- خلال التحقيقات الأولية بارتكابها الجريمة، وفق ما أعلنته سابقاً وزارة الداخلية السورية.

وكانت السلطات الأمنية قد ألقت القبض على المتهمة في ساعات متأخرة من يوم وقوع الجريمة في حي باب سريجة بدمشق، بعد أن غادرت المنزل عقب العثور على جثة الفنانة الراحلة، التي تعرضت لاعتداء بأداة صلبة أدى إلى نزيف حاد. وأكدت التحقيقات الأولية أن الوفاة نجمت عن هذا الاعتداء، فيما نقل الجثمان إلى الطب الشرعي لاستكمال الإجراءات.

وأعربت أسرة الفنانة هدى شعراوي -المعروفة بدور "الداية أم زكي" في مسلسل "باب الحارة"- عن ثقتها في سير التحقيقات، نافية وجود أي طرف ثالث أو محرض في الجريمة، ومؤكدة أن الخادمة نفذتها بمفردها.

وتستمر الجهات القضائية في استكمال جمع الأدلة والتحقيقات لكشف الدوافع الكاملة والملابسات، تمهيداً لإحالة الملف إلى المحكمة المختصة، وسط تعاطف واسع في الأوساط الفنية والشعبية السورية مع رحيل الفنانة التي تركت إرثاً فنياً غنياً على مدار عقود.